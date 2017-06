Incêndio em automóvel obriga a corte da A2 durante uma hora em Almodôvar

A auto-estrada do sul (A2) esteve nesta quinta-feira cortada ao trânsito, cerca de uma hora, em Almodôvar, Beja, devido a um incêndio num automóvel, o que provocou filas de um quilómetro nos dois sentidos, disse fonte da GNR.

PUB

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que o trânsito foi totalmente restabelecido, cerca das 18h30, no sentido sul-norte, enquanto no sentido inverso, onde ocorreu o incêndio, foi reaberta apenas uma das duas vias.

O corte da A2, que liga Lisboa ao Algarve, causou filas de cerca de um quilómetro em cada um dos sentidos, tendo o trânsito sido desviado para o Itinerário Complementar (IC) 1, relatou a mesma fonte.

PUB

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta para o incêndio no automóvel foi dado às 16h55, tendo as chamas propagado-se ao pasto existente na vala central da auto-estrada, perto de Aldeia dos Fernandes, no concelho de Almodôvar, distrito de Beja.

O fogo ocorrido no sentido norte-sul não causou danos pessoais, indicou a fonte, referindo que as operações de socorro mobilizaram nove veículos e 22 operacionais.

PUB

PUB