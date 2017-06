Polémica dos emails: Sporting pede descida de divisão e retirada "tetra" ao Benfica

O director de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, fez saber esta quarta-feira que o Benfica deve descer de divisão caso se venham a comprovar os casos de corrupção denunciados pelos emails divulgados pelo FC Porto. O dirigente leonino disse ainda que devem ser retirados títulos dos últimos quatro campeonatos ao clube da Luz.

“Se tudo se comprovar, digo uma coisa muito simples. Isto não pode continuar e o regulamento tem de ser cumprido”, afirmou Nuno Saraiva na SportingTV, citado pela Renascença.

As declarações de Nuno Saraiva vêm na sequência dos novos emails revelados esta terça-feira pelo homólogo do FC Porto. Francisco J. Marques leu, durante o programa Universo Porto, do Porto Canal, diversos emails cujo teor se destina a acusar o Benfica de estar “claramente implicado num esquema de arbitragem”.

O director de comunicação leonino afirma que se o conteúdo dos emails se comprovar o "tetra" deve ser retirado ao Benfica. “Para a história deve ficar que houve um período em que o título não foi atribuído a ninguém porque houve alguém que o ganhou ilegitimamente”, disse.

Nuno Saraiva nomeou o regulamento pelo qual o Benfica deveria ser punido, afirmando que um clube que “directa ou indirectamente exerça ou abuse da sua influência” deve ser castigado com a descida de divisão e sancionado com uma multa.

O dirigente leonino, que não se mostrou surpreendido pelas mensagens trocadas entre antigos árbitros e dirigentes da Luz, considera que a informação é “apenas e só a materialização daquilo que toda a gente já suspeitava que acontecia”, não duvidando da veracidade dos emails, visto que ainda nenhuma entidade os negou.

“O próprio Benfica não nega os emails e prefere falar de um ataque informático, o que, em certa medida, acaba por significar também a confissão de que estas trocas de emails existiram”, defendeu. “O peso do Benfica, o tal polvo que se fala, alastra-se e tem vários braços além do futebol português", acrescentou.

Depois de Francisco J. Marques ter revelado novas informações, o clube da Luz reagiu de imediato, considerando que os novos dados divulgados eram “totalmente irrelevantes”. O Benfica que prometeu na semana passada processar o FC Porto, depois de terem sido divulgada a primeira série de emails que levaram à abertura de inquéritos por parte do Ministério Público e Conselho de Disciplina da FPF, voltou a dizer que o “FC Porto vai ter de responder na Justiça”, após declarações de Francisco J. Marques.

