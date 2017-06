Ministério Público analisa novos emails do Benfica

O Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa terá na sua posse mais emails sobre o alegado envolvimento do Benfica em casos de eventual corrupção desportiva, situações que têm vindo a ser denunciadas pelo FC Porto desde a semana passada, avança nesta quinta-feira o Diário de Notícias (DN).

As informações divulgadas na terça-feira pelo director de comunicação dos "dragões", Francisco J. Marques, envolvendo o assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves já estariam a ser analisadas há algum tempo pelo Ministério Público.

Outros e-mails supostamente trocados entre dirigentes do Benfica e outras entidades do futebol estão na posse do DIAP de Lisboa desde o momento em que chegou ao Ministério Público uma denúncia anónima com informação envolvendo o Benfica em alegados actos de corrupção desportiva.

A denúncia, revela o DN, foi recebida no portal do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e logo de imediato encaminhada para o DIAP.

Apesar de os documentos estarem na posse do MP há quase duas semanas, o processo ainda não chegou à Unidade Nacional contra a Corrupção da Polícia Judiciária, que nos últimos anos tem feito investigações sobre o futebol, diz o DN.

