Wong Kar-wai galardoado com o Prémio Lumière 2017

O cineasta chinês Wong Kar-wai, cujos "filmes inclassificáveis são como lufadas de beleza", vai receber em Outubro o Prémio Lumière, no festival dedicado aos clássicos da Sétima Arte, em Lyon, cidade no centro-leste de França onde nasceram os irmãos Lumière, inventores do cinematógrafo.

O realizador de Disponível Para Amar (2000) ou Felizes Juntos (1997) é "um dos cineastas maiores e mais talentosos, e aceitou vir com muita humildade", disse esta quinta-feira o director do Festival Lumière, Thierry Frémaux, numa conferência de imprensa naquela cidade. "É um tipo de homem que se tornou raro, e desejamos que ele seja cada vez mais universal", adiantou.

O prémio 2017 é atribuído ao cineasta "pelos seus filmes inclassificáveis que são como lufadas de beleza, pela marca que já deixou na história do cinema, pelo que a sua obra tem de esplêndido e de inacabado, pelos néons de Hong Kong e as neves da Manchúria", indica o Instituto Lumière no seu site.

Aos 58 anos, o cineasta de Hong Kong é o primeiro realizador chinês a receber este prémio, para uma personalidade da Sétima Arte, sucedendo a Catherine Deneuve (2016), Martin Scorsese (2015) e Pedro Almodóvar (2014).

O programa da edição deste ano do Festival Lumière inclui várias retrospectivas, dedicadas ao mestre francês do filme negro Henri-Georges Clouzot e ao cineasta da Nouvelle Vague Jean-Luc Godard. Entre os convidados estão o realizador e produtor mexicano Guillermo del Toro, que vai "falar da sua paixão pela BD e pelos filmes de terror", durante uma das numerosas master-classes do programa.

Apresentado como o maior festival de filmes clássicos no mundo, o Festival Lumière é organizado desde 2009 em Lyon, pelo Instituto Lumière, e decorre este ano de 14 a 22 de Outubro.

