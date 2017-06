Descoberto novo antibiótico para bactérias multirresistentes

Uma equipa internacional de investigadores descobriu um novo antibiótico eficaz contra bactérias multirresistentes, capaz de matar um amplo espectro de bactérias.

PUB

Os cientistas, coordenados por Richard H. Ebright, da Universidade de Rutgers em New Brunswick (nos Estados Unidos), aliados a uma empresa de biotecnologia, indicaram que o poderoso antibiótico, pseudouridimicina, produzido por um microorganismo encontrado em amostras de solo apanhadas em Itália, curou infecções bacterianas em ratinhos.

A informação foi divulgada esta quinta-feira na revista Cell, num artigo científico em que os investigadores explicam que o novo antibiótico inibe a enzima responsável pela síntese do ARN bacteriano (ácido ribonucleico da bactéria com funções reguladoras e catalíticas) de uma forma diferente do que fazem os actuais medicamentos.

PUB

Os especialistas dizem que o novo antibiótico tem essa função inibidora na bactéria mas não nas polimerases (enzimas) humanas e explicam, em termos técnicos, por que razão tem uma baixa taxa de resistência. Consideram ainda que a descoberta põe em destaque a importância de produtos naturais na criação de novos antibióticos, segundo um comunicado da Universidade de Rutgers. Porque, dizem, os microorganismos tiveram muitos milhões de anos para desenvolver “armas químicas” para matar outros microorganismos.

PUB

PUB