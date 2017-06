Na Madeira, é o Bloco de Esquerda que defende António Costa

O grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira alinhou esta quarta-feira num voto de protesto da autoria do CDS contra a forma como a visita do primeiro-ministro ao arquipélago, no final de Maio, foi partidarizada.

Contra o voto de protesto "Desrespeito institucional pelos órgãos do governo próprio da Região Autónoma da Madeira", que foi aprovado por ampla maioria, esteve apenas o Bloco de Esquerda – o JPP absteve-se. Nele são apontados os “atropelos aos órgãos de governo próprio” regionais e a “profunda desconsideração” que se verificaram durante a visita de António Costa, nos dias 28 e 29.

“Não faltam evidências de que o comportamento, quer da Câmara Municipal do Funchal quer do gabinete do primeiro-ministro, é revelador de que há uma agenda política que vai muito além das próximas eleições autárquicas e que se projecta na preparação de um candidato socialista à presidência do governo regional em 2019, imposto por Lisboa aos madeirenses”, argumentou o CDS no protesto, que foi subscrito pelas bancadas do PS, PSD, PCP, PTP e de um deputado independente.

Os centristas, através do líder parlamentar Rui Barreto, insurgiram-se contra o que consideram ser um “desrespeito por 40 anos de autonomia”, que não pode passar impune, sublinhando que cumpre aos madeirenses o direito de escolher os “legítimos representantes”, seja no plano autárquico, regional e mesmo nacional.

Em causa, estão os dois dias de visita de Costa à Madeira. No primeiro, o líder do Governo participou em duas inaugurações promovidas pela Câmara Municipal do Funchal, liderada pelo independente Paulo Cafôfo, que é apoiado por uma coligação de partidos onde coabitam o PS e o Bloco – inaugurações para as quais o presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, não foi convidado.

No dia seguinte, Costa marcou presença na cerimónia de homenagem a Cristiano Ronaldo, no aeroporto, tendo depois reunido com dirigentes do JPP, altura em que terá negociado o apoio deste partido à recandidatura de Paulo Cafôfo.

Se a ausência de Carlos Pereira, líder do PS-Madeira e vice da bancada socialista em São Bento, foi notada no primeiro dia, o encontro do dia seguinte, entre Costa e o JPP, enfureceu os dirigentes locais do partido. O núcleo duro do JPP é constituído por antigos militantes socialistas desavindos com a actual direcção do PS desde que, em 2015, decidiram passar do movimento cívico que ganhou a câmara de Santa Cruz dois anos antes a partido político, para poderem concorrer às eleições regionais. Nesse processo, perderam o apoio dos socialistas na autarquia, uma das mais importantes da Madeira.

Por isso, não se estranhou que durante o debate do voto de protesto centrista tenha sido a bancada do PS a mais crítica. Já na altura, a agenda de Costa foi alvo de censura pela direcção regional do partido, levando mesmo o líder parlamentar a pedir a demissão em protesto contra o que considerou ser a intromissão da direcção nacional na estratégia regional do partido. Jaime Leandro acabou por voltar atrás e esta quarta-feira voltou a lamentar que o “centralismo de Lisboa” não respeite as autonomias.

Ao lado de Costa esteve apenas o Bloco, que através do deputado Rodrigo Trancoso acusou o CDS de utilizar aquele instrumento regimental para pré-campanha eleitoral. Esta defesa valeu a ironia do PTP, com Raquel Coelho e falar directamente para o bloquista. “O seu partido é o Bloco de Esquerda”, disse. “Não precisa de demonstrar tanta devoção ao PS.”

