Frei Tomás

Por uma vez, eu e Passos Coelho estamos de acordo: o Governo não deveria ter colocado Lacerda Machado na administração da TAP. As razões da minha concordância são as mesmas que aduzi aquando do caso Lusoponte-Ferreira do Amaral, que tenho vindo a ver repetidamente ao longo de tempos infindos de compadrio. Não me custou aceitar a "razão" de Passos, custou-me foi tê-lo visto apresentar queixas sobre o assunto. Logo ele. Quem não o conhecer, dirá que nunca fez nada de semelhante. E assim vamos, de frei Tomás em frei Tomás, à espera do próximo, depois de o Governo mudar.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

A "celeuma" da TAP

Percebo a “indignação” de Passos Coelho pela nomeação de Lacerda Machado para ser um dos representantes do Estado na administração da TAP, porque foi o negociador que deu cabo da privatização que o Governo anterior fizera quando já estava apenas em gestão governamental. O ser também amigo do primeiro-ministro é usado como o pretexto. Não percebo é que partidos que pugnaram pela nacionalização colaborem em tal crítica. Até porque o conselho administrativo nem irá ser o gerente executivo da TAP e Lacerda Machado é apenas um dos administradores que velará para que a TAP contribua para o interesse nacional.

António Nunes da Silva, Oeiras

Está dito e é claro!

Um pouco menos empertigado do que é costume, o presidente da EDP, António Mexia, veio explicar aos contribuintes o decurso da sua gestão que os accionistas aplaudem enlevados, mas que a justiça entendeu haver razões para o considerar arguido no processo que decorre. No final, convicto da sua verdade, declarou com pompa e distanciamento: “Está dito e é claro!”

Dito está, todos concordamos, mas claro não é! Se o fosse, não estaria agora sob o peso e desconforto da suspeição de ter praticado ilícitos que urge esclarecer com brevidade, para tranquilidade dos cidadãos e boa imagem das empresas, sejam elas públicas ou privadas.

A “manha” das operadoras, como lhe chamou no Parlamento o primeiro-ministro, e o labirinto de acordos, despachos, pareceres e legislação afim, irão dar azo a um mais que certo rosário de contraditórios, alongando o processo para as calendas, enquanto os contribuintes aguardam esperançados um alívio nas contas que a impiedosa EDP lhes faz chegar a casa e à bolsa.

José Manuel Pavão, Porto

Escrito na pedra

Os pensamentos do dia no PÚBLICO fazem-nos pensar. “Pouco importa às pessoas saber que têm os direitos reconhecidos em princípio, se o seu exercício lhes é negado na prática”, de Francisco de Sá Carneiro (1934-1980), e “A política em Portugal abandonou a ideia de espírito de missão e tornou-se um generosíssimo meio de se governar a vidinha”, de Armando Baptista-Bastos (1934-2017), reflectem o lamaçal do poder económico, político e ideológico na lusitana pátria. A alienação dos eleitores e a capacidade de camuflagem da generalidade dos agentes políticos emparedam a ética. Os políticos profissionais portugueses são uma casta de privilegiados.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

