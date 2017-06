União Europeia não vai renegociar Acordo de Paris, garante Juncker

O presidente da Comissão Europeia assegurou hoje, perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que “a União Europeia não vai renegociar o Acordo de Paris” sobre o clima, apesar do abandono dos Estados Unidos, que classificou como uma desilusão.

“Os 29 artigos do acordo devem ser implementados e não renegociados. A ação climática não necessita de mais distrações. Passámos 20 anos a negociar, agora é tempo de agir, é tempo de implementar”, declarou Jean-Claude Juncker, que foi ovacionado pelos eurodeputados.

Juncker disse que a UE está “desapontada” e “lamenta a decisão” da administração norte-americana liderada por Donald Trump de “abdicar da ação comum” no combate ao aquecimento global, mas sublinhou que a mesma “não significa o fim do Acordo de Paris”.

Manifestou-se mesmo convicto de que a saída dos EUA "tornará o resto do mundo mais unido e determinado em trabalhar com vista à plena implementação" do "acordo histórico" assinado na capital francesa em 2015.

