Duas crianças portuguesas internadas após incêndio num prédio de Londres

Há duas crianças portuguesas feridas entre as vítimas do incêndio no Grenfell Tower, onde desde a 1h um incêndio consome os 27 andares do edifício. De acordo com o porta-voz do secretário de Estado das Comunidades portuguesas, Vítor Pinto, as quatro famílias portuguesas com residência registada no prédio já foram contactadas e encontram-se em segurança.

Em declarações ao PÚBLICO, o porta-voz do secretário de Estado das Comunidades portuguesas adianta que todos os membros da família estão a receber acompanhamento médico e acrescenta que existe um "prognóstico reservado para as duas filhas" do casal.

Os residentes foram surpreendidos pelas chamas e muitos abandonaram o prédio só com a roupa que tinham vestida.

As autoridades britânicas confirmaram a existência de "vários mortos", sem precisar um número. Às vítimas mortais somam-se ainda, pelo menos, três dezenas de feridos.

