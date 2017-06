Incêndio em prédio de 27 andares em Londres provoca dezenas de feridos

Um incêndio num prédio residencial de 27 andares em Londres, Reino Unido, deflagrou durante a madrugada desta quarta-feira, pela 1h. No local, mais de 200 bombeiros estão ainda a combater as chamas, que já provocaram pelo menos 30 feridos. Não é ainda claro se existem ou não pessoas no interior do edifício.

PUB

A Polícia Metropolitana de Londres criou uma linha de emergência para que os familiares e amigos dos residentes do prédio Grenfell Tower possam obter informações.

PUB

As autoridades ainda não conseguiram apurar a causa do incêndio.

PUB

PUB