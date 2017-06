Reitor da UP assume que a mudança do curso “é definitiva”

O reitor da Universidade do Porto (UP), Sebastião Feyo, confirmou nesta quarta-feira aos alunos de Ciências da Comunicação (CC) que a decisão de transferir o curso para a Faculdade de Letras “ é definitiva”.

Antes de desfilarem até à Reitoria da Universidade, como estava previsto, uma delegação de alunos foi recebida pelo reitor da UP, que reafirmou que a decisão de transferência foi tomada pelos quatro directores das faculdades, responsáveis legais do curso, ao qual ele deu anuência. E precisou que tomou a decisão porque os directores das faculdades de Belas Artes, Economia, Engenharia e Letras lhe asseguram que “estavam reunidas todas as condições para que a mudança se processasse com o mínimo de perturbação possível e que está assegurada a qualidade da oferta formativa da Universidade do Porto na área das Ciências da Comunicação”.

Segundo fonte da Universidade, o reitor assegurou aos estudantes que iria reencaminhar as reivindicações que lhe foram transmitidas aos directores das faculdades, com a recomendação que os estudantes e professores sejam envolvidos no processo de transferência dos cursos, de forma a terem em conta as suas preocupações e sugestões, para que o processo decorra da melhor forma possível e assegurando o bom funcionamento das aulas no próximo ano lectivo.

Beatriz Teixeira, aluna do terceiro ano do curso, disse ao PÚBLICO que Sebastião Feyo ouviu as preocupações dos estudantes, mas mostrou-se “irredutível” na decisão de transferir o curso para o Campo Alegre.

“Expusemos os nossos problemas, mas da parte da Universidade há uma grande receptividade à mudança”, disse, precisando que os alunos não são contra a transferência. “Nós somos a favor de uma mudança que seja bem planeada e que não ponha em causa a qualidade do curso”, sublinhou Beatriz Teixeira, afirmando ainda que os alunos “têm mais noção do que se passa no curso do que o reitor”. “Ainda o interrogamos sobre este cenário: se daqui a um ano continuarmos descontentes com a mudança, se seria possível reverter a situação e a resposta foi negativa”, concluiu.

Na manifestação, que decorreu em silêncio, participaram uma centena de alunos e ex-alunos de Ciências da Comunicação.

