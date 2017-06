Demolições na Cruz de Pau assinalam arranque da reabilitação de um dos bairros mais antigos de Matosinhos

Ao todo são 32 habitações que vão ser demolidas no Bairro da Cruz de Pau, em Matosinhos. Nesta quarta-feira de manhã, oito das casas da parte mais antiga do bairro camarário, construídas na década de 1950, já foram desmanteladas, assinalando o início do processo de reabilitação do bairro, que se alargará aos blocos construídos nos anos 1960. A intervenção, parcialmente candidatada a fundos comunitários através do Plano de Acção Integrado para as Comunidades Desfavorecidas/PEDU, está orçada em cerca de 3,2 milhões de euros.

No mesmo local onde os oito edifícios foram demolidos - próximo dos blocos situados a sul que pertencem à segunda fase de um dos bairro mais antigos do concelho - após feita a descontaminação dos terrenos, nascerá uma área arborizada com zona de merendas, jogos e preparação física. Será ainda criado um corredor de acesso ao Parque das Austrálias.

De acordo com a câmara, a maior fatia do orçamento diz respeito à reabilitação dos seis blocos construídos no início dos anos 1960, correspondentes a 104 fogos. Para além de um plano de inclusão social, o projecto prevê a modernização das infra-estruturas de água, saneamento, electricidade e telecomunicações, a instalação de uma rede de gás, o fecho da caixa de escadas e a criação de condições para um melhor desempenho energético dos edifícios.

Ainda dependente da aprovação da candidatura aos fundos do PEDU, este projecto terá um prazo de execução de 18 meses a partir da data do início da obra.

O desmantelamento da parte norte do conjunto habitacional, prende-se, segundo a autarquia, com a falta de condições de habitabilidade das mesmas. Considerou a câmara que as 32 habitações que serão desmanteladas não justificam o investimento na sua recuperação, “pela sua exiguidade” (entre os 33 e os 60 m2) e “pelo tipo de construção utilizado”.

Na sequência das demolições, por agora, foram 20 as pessoas que se mudaram para outros bairros camarários do concelho. “Um processo pacífico”, diz o presidente da autarquia, Eduardo Pinheiro, que assistiu às demolições. Faseadamente, até estarem demolidas as restantes 24 casas, são mais 59 pessoas que vão ser realojadas, processo esse que está a ser negociado em função da composição dos agregados familiares que residem nessas habitações.

Demolições não agradam a todos

Saída menos pacífica será a de Amadeu Araújo, de 63 anos, que reside há 59 anos numa das casas que será demolida. Quando chegou ao bairro ainda não existiam os edifícios que agora vão ser reablitados. “Vi construirem aqueles blocos”, recorda. “Fiz aqui a minha vida toda, tenho as minhas coisas todas aqui e é agora aos 63 anos que me tiram de casa?”, queixa-se.

A casa onde vive sozinho diz estar em perfeitas condições para habitar. Actualmente reformado, após “quase 50 anos de descontos”, tem toda a rotina diária “programada” para aquela zona da cidade. Não quer sair de uma casa “térrea” para ir morar para “um bloco” num ponto do concelho onde não conhece ninguém. “Tenho aqui os meus amigos todos. O que é que vou fazer sozinho para outro bairro?”, questiona. De resto, afirma ainda não ter sido informado pela autarquia que a casa onde vive será demolida. “Soube porque ouvi dizer no bairro que ia acontecer. Há uns dias estiveram em minha casa uns funcionários da câmara, mas não me disseram nada”, diz.

A autarquia explica que da mesma forma que o processo de demolição é faseado, também a negociação com os moradores é feita por etapas. O morador em questão poderá, dizem, pertencer ao conjunto habitacional que será desmantelado mais próximo da conclusão do procedimento. Nesse sentido, afirmam que haverá moradores que ainda vão ser contactados.

