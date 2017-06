Taxa de emprego sobe no primeiro trimestre na zona euro e na UE

A taxa de emprego aumentou, no primeiro trimestre e face ao período homólogo, 1,5% na zona euro e 1,4% na União Europeia, com Portugal a registar a quarta maior subida (3,3%) entre os Estados-membros, divulga o Eurostat.

Face ao último trimestre de 2016, entre Janeiro e Março o emprego aumentou 0,4%, quer na zona euro, quer na UE.

Na comparação com o mesmo período de 2016, Malta foi o país onde o emprego mais cresceu (6,0%), seguindo-se a Irlanda (3,5%), Chipre (3,4%) e Portugal (3,3%), enquanto a Letónia (-2,8%) a Lituânia e a Roménia (-0,4% cada) viram o indicador recuar.

Comparando com o trimestre anterior, Estónia (2,8%), Malta (1,7%), Suécia (1,2%) e Irlanda (1,1%) registaram as maiores subidas no emprego e a Letónia (-1,9%), a Roménia (-1,2%), a Croácia (-0,6%) e a Lituânia (-0,5%) as principais quebras.

Em Portugal, o crescimento trimestral do emprego foi de 1%.

