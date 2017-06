PS aprova proposta do PCP para regresso dos consumidores às tarifas reguladas

O PS vai votar a favor, esta quarta-feira, da proposta comunista que pretende que os consumidores possam optar pelo regresso à tarifa regulada da electricidade, caso considerem que tem melhores condições que as ofertas existentes em mercado. O deputado socialista Luís Moreira Testa confirmou ao PÚBLICO que, nas votações desta tarde na Assembleia da República (em que se apresentam várias iniciativas relativas ao sector energético), o sentido de voto à proposta do PCP será positivo.

PUB

Além disso, adiantou que o PS tenciona levar a discussão na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas algumas propostas sobre a metodologia para que a medida se concretize. Moreira Testa já tinha adiantado ao PÚBLICO na segunda-feira que o objectivo é evitar que a EDP Serviço Universal (a operadora do mercado regulado) saia beneficiada com o regresso de clientes de outros operadores à sua carteira.

O PS também dará aval ao projecto de resolução do Bloco de Esquerda que “recomenda a eliminação das rendas excessivas nos chamados custos de manutenção do equilíbrio contratual”, ou seja, nos contratos de compensação da EDP que são conhecidos por CMEC.

PUB

Já para o projecto de lei do PCP tendo em vista “a eliminação dos CMEC e dos CAE [contratos de aquisição de energia] com a EDP e outras empresas do sector electroprodutor”, o voto será negativo. Tratando-se de um projecto de lei, se fosse aprovado seria vinculativo, mas o PS sublinha que "tem de haver alguma concertação com o Governo, que também tem particular atenção a esta matéria".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tal como será negativo o voto ao projecto de lei do Bloco para a nacionalização da “actividade de gestão técnica do sistema eléctrico nacional [que está na REN] mediante a sua separação da actividade de exploração da rede nacional de electricidade”.

Os socialistas pretendem que baixe à comissão especializada de Economia, sem votação, o projecto de resolução comunista pela “eliminação do sobrecusto do investimento nas redes de energia e pelo controlo público da central de despacho da REN”, que gere o sistema eléctrico nacional. “Tal como está, teríamos que votar contra, mas achamos que há ideias boas que se podem aproveitar e tencionamos apresentar propostas sobre a matéria”, adiantou Moreira Testa.

Aprovada será também nesta quarta-feira a recomendação do PS para que “o montante que vier a ser determinado no ajustamento final dos CMEC reverta para abatimento às tarifas de electricidade do ano 2018 e seguintes”.



PUB

PUB