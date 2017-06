Páscoa impulsiona subida de 29% das receitas hoteleiras em Abril

A hotelaria nacional alojou em Abril deste ano 1,9 milhões de hóspedes que proporcionaram 5,1 milhões de dormidas, correspondentes a um aumento de 20,2% e de 23,2% em termos homólogos, respectivamente, divulgou o Instituto Nacional de Estatística esta quarta-feira, 14 de Junho.

A Páscoa – celebrada este ano a 16 de Abril - impulsionou a actividade na hotelaria, salienta o INE. Face a Março último, os dados de Abril registaram uma subida de 0,2% nos hóspedes, mas uma queda de 1% nas dormidas, respectivamente.

Em 2016, a Páscoa, que determina as férias escolares, celebrou-se no mês de Março. Em consequência, os proveitos da actividade hoteleira em Portugal durante o mês de Abril passado "aceleraram notavelmente", segundo escreve o INE, e atingiram "crescimentos expressivos": os totais aumentaram 29,1% (contra 9,2% no mês anterior), para 267,1 milhões de euros; e os de aposento atingiram 192,6 milhões de euros, mais 32,3% (8,3% em Março),

Em Abril último, adianta ainda o INE, o rendimento médio por quarto disponível (designado por revpar) foi 46,2 euros, que se traduziu num aumento de 29,9% face a igual mês do ano passado. Em Março último, a variação homóloga mensal face a 2016 tinha sido de 6,7%.

As dormidas de residentes aumentaram 26,3% (menos 11,4% em Março), para 1,3 milhões de dormidas, e as de não residentes aumentaram 22,1% (3,3% em Março), atingindo 3,7 milhões de dormidas.

Já entre Janeiro e Abril, em termos acumulados, os hóspedes aumentaram 10,9% e as dormidas 11,2%, face a igual período de 2016. Nos quatro primeiros meses de 2017, as dormidas de residentes aumentaram 5,9% e as de não residentes 13,3%.

A estada média (2,70 noites) cresceu 2,5% e a taxa de ocupação-cama (53,8%) aumentou 8,9 pontos percentuais.

Espanhóis duplicam

O mercado espanhol mostrou-se "sensível à Páscoa, como habitualmente", diz o INE. Representou o terceiro mercado emissor mais importante em termo de dormidas na hotelaria em Abril, com 11,8% do total, tendo apresentado um crescimento de 102,5%. Entre Janeiro a Abril subiu 7,7%, face aos primeiros quatro meses de 2016.

O INE acrescentando que os treze principais mercados emissores representaram 84,9% do total das dormidas de não residentes e apresentaram resultados maioritariamente positivos.

As dormidas de hóspedes residentes no Reino Unido (21,3% do total de dormidas de não residentes) apresentaram um aumento de 12,7% em Abril, superior ao verificado nos primeiros quatro meses do ano, que se situou em 8,1%.

O mercado alemão (14,6% do total) cresceu 20,5% em Abril, apresentando um crescimento de 10,7% no primeiro quadrimestre do ano.

As dormidas de residentes em França (10,5% do total) desaceleraram para um aumento de 2%, depois de subidas significativas nos três primeiros meses do ano, mas cresceram 10,5% nos primeiros quatro meses do ano.

Entre os principais países, destacam-se ainda os aumentos dos mercados brasileiro (61%), polaco (49,8%), irlandês (30,3%), belga (22,6%) e americano (22,0%), que também se destacaram na evolução entre Janeiro e Abril, especialmente o Brasil (60,5%) e a Polónia (39,4%).

As dormidas aumentaram de forma generalizada também nas várias regiões do país, destacando-se as subidas nas regiões Centro (37,3%), Açores (30,6%) e Algarve (28,8%).

Em Abril, em termos de aumentos nas dormidas de residentes, destacou-se o Algarve (64,9%) e os Açores (34,9%).

Quanto aos mercados externos, destacam-se as regiões Centro (51,4%) e Norte (31,2%), com o Centro a ser beneficiado, "por antecipação, da visita do Papa no mês seguinte".

