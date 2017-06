Mota-Engil assina contrato de 210 milhões de dólares na Guiné-Conacri

A Mota-Engil assinou um contrato na Guiné-Conacri no valor de 210 milhões de dólares com a Société AngloGold Ashanti de Guinée para ser o fornecedor exclusivo de serviços de mineração na mina de ouro de Siguiri.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Mota-Engil informa sobre a adjudicação e assinatura do contrato com a subsidiária da AngloGold Ashanti Limited, através do qual fornecerá em exclusivo serviços de mineração, incluindo o fornecimento de equipamentos e instalações.

O contrato tem um valor de 210 milhões de dólares (cerca de 187,3 milhões de euros) tem uma duração de 56 meses e será executado por uma entidade incorporada na República da Guiné e detida integralmente pela Mota-Engil Engenharia e Construção África.

No documento, a empresa portuguesa lembra que foram recentemente adjudicadas a empresas do Grupo diversas obras noutros países da região de África.

Em Angola destacam-se vários contratos no valor de cerca de 130 milhões de dólares (cerca de 116 milhões de euros) e em Moçambique assinou com a China National Complete Engineering Corporation, uma subsidiária da China Machinery Engineering Corporation, empresa cotada na Bolsa de Hong Kong, um contrato de 2,4 mil milhões de dólares (cerca de 2,1 mil milhões de euros) em Moçambique para a construção da linha ferroviária entre Moatize e Macuse, cujo arranque está previsto para 2018.

"Com este aumento da carteira de encomendas da região de África, em mais de 300 milhões de euros, a Mota-Engil reforça o objectivo de retomar o ritmo de crescimento dos seus negócios naquela região e no Grupo", lê-se no comunicado.

