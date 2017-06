"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo": selecção portuguesa chegou a Kazan

A selecção portuguesa de futebol chegou nesta quarta-feira a Kazan, na Rússia, onde na sexta-feira se estreia na Taça das Confederações, e foi recebida por cerca de uma centena de adeptos, que esperaram horas, sobretudo para ver Cristiano Ronaldo.

O avião que transportou a comitiva lusa aterrou no aeroporto da cidade pouco depois das 22h horas locais (19h horas de Lisboa) e uma hora depois os jogadores chegaram ao hotel em que vão ficar alojados, bem no centro de Kazan.

À porta estavam cerca de 100 adeptos, que chegaram com alguma antecedência ao local, tudo para ver ao vivo os jogadores da selecção nacional, com Ronaldo, claro, a ser o mais visado.

"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo", "bem-vindos a Kazan" e "autógrafo, por favor" foram as frases mais ditas pelos adeptos russos, que, além do capitão da selecção portuguesa, também chamaram por Pepe e Nani.

Para tristeza de muitos, a passagem dos jogadores pela entrada do hotel foi breve e com pouca interacção com os adeptos.

Apesar de os jornalistas não terem acesso, dentro da unidade hoteleira foi possível ver que a comitiva lusa foi recebida por duas mulheres vestidas com trajes típicos russos.

Na quinta-feira, Portugal cumpre o primeiro treino em solo russo e tem uma sessão agendada para as 11h (9h horas de Lisboa) no centro de treinos do Rubin Kazan, que fica situado nos arredores da cidade.

A selecção nacional, que vai competir na Taça das Confederações com o estatuto de campeã europeia, estreia-se no domingo perante o México (16h, hora de Lisboa), na Arena Kazan.

A formação lusa, que está incluída no Grupo A, defronta na segunda jornada a anfitriã Rússia, a 21 de Junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.

A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial 2018, que vai igualmente ser disputado na Rússia, termina a 2 de Julho.

