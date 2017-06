Para William Carvalho, Portugal é candidato a vencer a Taça das Confederações

O futebolista português William Carvalho assumiu nesta quarta-feira o sonho de ajudar a selecção portuguesa a vencer a Taça das Confederações, cujo arranque está marcado para sábado, na Rússia, e defendeu que Portugal é "obviamente" candidato ao título.

Em declarações prestadas na conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador do Sporting falou de uma competição diferente, em que a selecção lusa fará a sua estreia, num grupo com México, Rússia e Nova Zelândia.

"Como todos sabemos, é uma competição diferente, com um grau de dificuldade enorme. Obviamente que Portugal é candidato. Temos muitas outras selecções fortes e mais favoritas, mas temos o sonho de ganhar", afirmou, reiterando a "ambição de chegar o mais longe possível".

O internacional português vincou o valor de "outras selecções fortes", sem deixar de lembrar que Portugal irá respeitar os adversários nesta Taça das Confederações.

Questionado sobre as mudanças no grupo desde o Europeu de 2016, que Portugal conquistou, o jogador salientou que o grupo "continua a ser forte" e com valor para brilhar na prova.

"Saíram alguns jogadores e entraram outros. A nossa selecção está bem representada", frisou, comentando ainda a "concorrência saudável" com o portista Danilo pela posição de médio mais defensivo: "O Danilo é um grande jogador. Não há lugares cativos, ultimamente sou eu que tenho jogado mais, mas estamos todos prontos para ajudar”.

O médio da selecção das "quinas" admitiu ainda o desgaste provocado por uma época longa, porém declarou ter total confiança na capacidade de gestão do seleccionador nacional, Fernando Santos, sobre as condições físicas do grupo.

"O ‘mister’ tem gerido da melhor forma a situação, sabendo que muitos jogadores contam com muitos minutos nas pernas. Foi uma época longa, mas não nos focamos no cansaço", resumiu.

A polémica em torno da acusação da justiça espanhola a Cristiano Ronaldo, por alegada fuga aos impostos, foi igualmente abordada na conferência de imprensa, mas William Carvalho confessou continuar a ver o capitão da seleção tranquilo.

"Para ser sincero, não estou a par das acusações, mas o que tenho visto é que o Cristiano está de corpo e alma na selecção e muito tranquilo. O que tenho visto é que ele está normalíssimo e sorridente", concluiu.

A selecção lusa cumpre nesta quarta-feira o último treino em solo nacional, na Cidade do Futebol, e terá de seguida um breve encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Após esse encontro, a comitiva parte às 13h45 do Aeroporto Humberto Delgado para a Rússia, iniciando a Taça das Confederações no domingo, frente ao México, em Kazan.

