Marcelo condecora presidente da FPF e diz que Portugal é "o melhor dos melhores"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse nesta quarta-feira que Portugal é o melhor dos melhores e condecorou o líder da Federação Portuguesa de Futebol, antes da participação da selecção nacional na Taça das Confederações, na Rússia.

“Há duas formas de ver Portugal: a que temos aqui e a de alguns pessimistas. Nós somos muito bons e, quando somos muito bons, somos os melhores dos melhores. Somos capazes de fazer o que outros não fazem”, começou por dizer o Presidente da República, prosseguindo: “Não temos de ter complexos, falta de auto-estima ou amor-próprio. Na hora da verdade, nós cumprimos e superamos”.

Durante o discurso protagonizado na Cidade de Futebol, em Oeiras, Marcelo Rebelo de Sousa surpreendeu o presidente da FPF, Fernando Gomes, ao condecora-lo com a Grã-cruz da Ordem de Mérito.

“Quando condecorei a selecção ficou uma pessoa por condecorar, porque entendi que se devia esperar por uma altura propícia e esta é a altura. Por isso, irei condecora-lo com a Grã-cruz da Ordem de Mérito", justificou.

Quanto aos "pessimistas", o Presidente da República reiterou que "os portugueses não são desses", reforçando a vontade que a selecção lusa mostre a mesma crença que a levou à conquista do Europeu de 2016, em França.

“Há os pessimistas, mas eu não sou desses. Nós, portugueses, por não sermos desses, temos feito o que temos feito. Somos capazes, mostramos que somos os melhores da Europa. Ninguém nos tira isso. Quando nos encontrámos aqui antes dessa jornada, se fossemos fazer uma sondagem, a maioria diria que era muito difícil", relembrou.

Marcelo Rebelo de Sousa não pediu aos 23 atletas liderados por Fernando Santos para trazerem a Taça da Rússia, tal como não tinha apelado antes da partida para o Europeu de França, mas apenas e só para serem os “melhores dos melhores”, como um ensaio para Mundial do próximo ano.

“Não pedi a Taça (no Euro2016), pedi para serem iguais àquilo que eram: serem os melhores. Que sejam aquilo que são: dos melhores dos melhores. Além dos melhores da Europa, os melhores do Mundo, preparando a jornada do próximo ano para serem os melhores do Mundo”, declarou.

A terminar, o Presidente afirmou que os "portugueses estão com a selecção" e voltou a elogiar Fernando Gomes, pela "obra notável" na Federação Portuguesa de Futebol".

Por sua vez, Fernando Gomes enalteceu a presença do Presidente da República, que “faz parte da família” da equipa das ‘quinas' e frisou que Portugal irá disputar a Taça das confederações com “carácter, ambição e compromisso”.

A selecção portuguesa parte nesta quarta-feira para a Rússia, onde irá participar na Taça das Confederações, na qualidade de campeã da Europa.

A estreia de Portugal na prova está marcada para domingo, frente ao México, em Kazan.

