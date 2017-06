Quadro de Pollock encontrado em garagem pode valer 15 milhões

A história começa com um cartaz assinado da equipa de basquetebol Los Angeles Lakers encontrado numa garagem e, rapidamente, a descoberta amplificou-se e surge um quadro de Jackson Pollock, no mesmo local. A obra foi encontrada em Janeiro do ano passado, mas só agora foi concluído o processo de autenticação do quadro, que poderá ser leiloado por cerca de 15 milhões de dólares (13,4 milhões de euros).

Foi em Scottsdale, no estado norte-americano do Arizona, que um idoso, prestes a mudar-se para um lar, recebeu ajuda de um vizinho para desocupar a sua garagem. Entre arrumações, o vizinho encontrou um cartaz assinado dos Lakers e, calculando o potencial valor que o poster poderia ter, aconselhou o dono da casa a recorrer ao leiloeiro Josh Levine, para avaliar o achado.

Levine, responsável pela avaliação de obras para leilão, ter-se-á deslocado ao local com um objectivo, mas ao entrar na garagem acabou por ser surpreendido por um quadro do pintor norte-americano Jackson Pollock. “À medida que íamos passando pela tralha e depois nos deparámos com aquela última peça… Eu fiquei ‘Oh meu Deus, aquilo parece um Jackson Pollock”, contou Josh Levine à CNN.

O avaliador terá estranhado a presença do quadro naquela localidade, uma vez que não era habitual a presença daquele tipo de arte de “formas excêntricas e detalhes abstractos” nas casas do Arizona.

Levine avaliou o quadro durante três meses até descobrir a origem da obra e a razão de estar no Arizona. O leiloeiro associou o quadro a um outro homem que possuía uma pequena colecção de arte moderna em Nova Iorque. Contudo, ficava por explicar a ligação entre a garagem do Arizona e a colecção de arte de Nova Iorque. Josh Levine chegou, por fim, a uma ligação comum: Jenifer Gordon Cosgriff.

Cosgriff, uma socialite nova-iorquina, passou a década de 1950 inserida na comunidade artística, mantendo ligações com Jackson Pollock nessa altura. Quando Jenifer Gordon Cosgriff morreu, nos anos 1990, o seu irmão empacotou a sua colecção de arte e transportou-a para a sua garagem onde estiveram até Janeiro de 2016 – altura em que Levine encontrou o quadro.

Passado quase um ano e meio da descoberta, e depois de muito dinheiro gasto em investigações e autenticação, Levine chegou à conclusão de que quadro deverá datar do período de 1945 a 1949, sendo um dos guaches perdidos do artista norte-americano.

O processo de restauro deverá demorar semanas e custar cerca de 50 mil dólares, custos que deverão ser cobertos pelo valor de venda em leilão. No dia 20 de Junho o quadro será leiloado, com uma base de licitação de cinco milhões de dólares, mas Levine espera que seja vendido por cerca de 15 milhões.

