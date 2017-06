Parlamento Europeu aprova reforma da etiqueta energética

O Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira a reforma da etiqueta energética da União Europeia (UE) para equipamentos domésticos, profissionais e comerciais. Para a Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável, a nova etiqueta energética vai melhorar a vigilância do mercado e ajudar os consumidores a escolher produtos mais económicos.

PUB

Uma das mudanças da reforma aprovada é a reintrodução da escala A-G para etiquetas futuras, removendo os símbolos de mais (A +, A ++, A +++). Para além disso, prevê-se a criação de um banco de dados de registo comum de produtos para apoiar as autoridades de fiscalização do mercado. São, ainda, adicionadas provisões para tornar os padrões de teste do produto mais representativos das condições reais da utilização e para proibir dispositivos usados para contornar testes.

A reforma deve tornar-se lei em Julho, após a aprovação formal por todas as três instituições da UE - Comissão, Parlamento e Conselho.

PUB

“Os decisores estão ainda a discutir novas etiquetas para outros grupos de produtos, como a refrigeração comercial (por exemplo, máquinas de venda automática, refrigeradores de bebidas), torneiras e janelas. Uma etiqueta para computadores, claramente uma prioridade, poderá vir a ser discutida no futuro”, revela a Zero, num comunicado enviado ao PÚBLICO.

A Comissão Europeia diz que uma combinação de design e rotulagem efectiva do produto levará a uma economia de energia de cerca de 175 Mtep (milhões de toneladas equivalentes de petróleo) até 2020, algo que se traduz em 490 euros por ano de poupança para os consumidores.

Os defeitos apontados pela Zero

A Zero aponta, no entanto, que as instituições da UE e as autoridades nacionais “não propuseram um prazo comum para introduzir a nova etiqueta”, pelo que “a implementação completa em todo o mercado europeu pode levar oito ou mais anos”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para além disso, “as antigas caldeiras a combustíveis fósseis poderão continuar a ser rotuladas como ‘A’ e serem apresentadas como amigas do ambiente além de 2030, prejudicando os esforços para descarbonizar a economia da UE até 2050”, argumenta a associação. É também criticado o facto de no texto acordado no Parlamento Europeu se assumir que “a publicidade não terá que referir o consumo de energia”.

A associação considera que é “fundamental em Portugal aumentar a literacia dos consumidores nesta matéria, de forma a efectuarem uma escolha acertada dos equipamentos, agora e no futuro”.

Texto editado por Hugo Daniel Sousa

PUB

PUB