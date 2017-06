O amigo do PM

A recente indicação do Governo do PS para eleger como administrador da TAP Lacerda Machado (LM) não devia ter acontecido. Primeiro, está longe de poder ser provado que LM seja a pessoa mais qualificada para o bem pago lugar, pois trata-se da companhia de bandeira nacional, e certamente haveria centenas de bons candidatos. Segundo, fica a ideia no ar de que foi uma indicação à moda do Bloco Central, pois também foi indicado um gestor habitué de nomeações partidárias. Terceiro, porque é a primeira vez que me lembre na história da democracia da III República que um PM prefere, de forma absolutamente pública (eu diria descarada), um amigo no preenchimento de um lugar na administração do Estado, neste caso numa empresa pública. [...] Se a prática de 40 anos de colocar pessoas ligadas aos partidos em lugares do Estado era muito criticável, pelo menos teria um vago ar "democrático", pois os partidos são votados pelo povo. Agora, impor alguém num lugar importante e muito cobiçado apenas pelo critério da amizade é mau demais para ser verdade. Tenho para mim que o Sr. Dr. António Costa, depois de ter conseguido a sua muito original forma de governar em aliança com PCP-BE, pensa que já lhe é permitido fazer o que lhe apetece. [...]

Manuel Martins, Cascais

O 10 de Junho e os militares

Nas comemorações do 10 de Junho sobressaiu o desfile militar. Porquê? Porque são os militares que garantem até à própria vida a defesa do território e dos que nele habitam. Aplaudidos pelas famílias e por todos os espectadores, estes garbosos soldados mostraram toda a excelência da sua formação; são os herdeiros daquele milhão de militares que nos últimos 15 anos do nosso império colonial foram o sustentáculo da independência territorial e das populações que lá viviam, embora hoje em dia muitas forças políticas e partidárias queiram atirar sobre eles o anátema de uma política falhada. Muitos desertores eivados de ideias muito avançadas, mas no fundo com medo da guerra, privilegiavam mais os guerrilheiros nacionalistas do que as nossas forças militares. Está na hora do mais alto magistrado da Nação e das Forças Armadas repor a dignidade militar dos combatentes da guerra colonial, pelos que lá morreram e ficaram estropiados e pelos que deram a sua juventude à Pátria, antes que a idade os leve. Esses soldados não são cobardes nem traidores, são uma elite da genuína gente portuguesa.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Napoleão voltou

“A França está de volta.” Foi assim que Édouard Philippe, primeiro-ministro francês, rejubilou com a vitória esmagadora do recém-criado República em Marcha, de Emmanuel Macron, na primeira volta das legislativas francesas. O novo Napoleão Bonaparte tem no terrorismo, no desemprego e nos refugiados luta sem quartel. Enquanto na pátria lusa os socialistas estão no limiar da maioria absoluta nas intenções de voto, o PS francês está em queda livre. Com a abstenção mais elevada dos últimos 58 anos, a esquerda francesa precisa de reciclagem. Que saudades de François Mitterrand e de Georges Marchais.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

