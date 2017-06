Deslizamento de terras faz mais de 40 mortos no Bangladesh

Deslizamentos de terra devido a fortes chuvadas causaram a morte de pelo menos 43 pessoas no Bangladesh.

PUB

Segundo as autoridades locais numa vila do sudoeste do país, ali morreram dez pessoas, oito numa outra próxima e sete numa terceira vila. Há ainda vários feridos hospitalizados.

As autoridades procuram ainda sobreviventes soterrados pelos deslizamentos. Em 2007, acidentes deste género causaram cerca de 130 mortos naquele país.

PUB

PUB

PUB