Ivanka Trump critica “nível de maldade” contra o pai

Convidada do programa Fox and Friends, da Fox News, Ivanka Trump mostrou-se surpreendida pelo que chamou de “nível de maldade” a que o seu pai, Donald Trump, tem sido alvo desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos.

“É difícil e há um nível de maldade de que não estava à espera”, disse à Fox News. A filha de Donald Trump fez saber ainda que não esperava a intensidade da experiência governativa, embora saiba estas funções “não são feitas para serem fáceis”.

"There is a level of viciousness that I was not expecting...but this isn't supposed to be easy." -@IvankaTrump pic.twitter.com/viiMQ2ij1d — FOX & friends (@foxandfriends) 12 de junho de 2017

Quando questionada sobre a audição de James Comey na Comissão de Serviços Secretos do Senado, na semana passada, Ivanka Trump diz que o pai sentiu que o depoimento do ex-director do FBI “lhe fez justiça”, uma vez que disse que o Presidente não estava a ser investigado, o que corrobora as afirmações de Trump.

Ivanka Trump, empresária e conselheira presidencial, referiu durante a entrevista que se mantém focada em exercer as suas funções dentro da Casa Branca, independentemente de todas as distracções que têm ocorrido, referindo-se às investigações relacionadas com a possível ingerência russa nas últimas eleições dos EUA.

“Ele tem estado concentrado na razão pela qual está em Washington e por aquilo que todos lutamos: reconstruir este país”, assinalou, fazendo referência à intensidade da cobertura mediática por parte dos órgãos de comunicação. “O meu pai e a sua administração pretendem ser transformadores, queremos fazer coisas grandes e corajosas”, acrescentou.

Trump não perdeu a oportunidade de publicitar a ida da filha ao canal Fox News, fazendo uso do Twitter, uma vez mais, e escrevendo “Ivanka Trump no Fox and Friedns, agora!”.

