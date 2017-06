Frente Nacional abaixo dos resultados de 2012

A Frente Nacional contava que as legislativas confirmassem a sua implantação como força alternativa nacional e mesmo principal partido francês, mas os eleitores não lhe conferiram esse estatuto, e até lhe deram menos votos do que nas eleições de 2012. A líder Marine Le Pen ainda tentou cantar vitória, depois de obter mais 26 pontos do que o segundo classificado no seu círculo de Hénin-Beaumont. Mas nem a sua inédita eleição para o parlamento contraria o choque da perda de 7,6 milhões de eleitores em relação às presidenciais de 7 de Maio.

Dos 119 candidatos da Frente Nacional que sobreviveram à primeira volta e se habilitaram a disputar a ronda decisiva de 18 de Junho, só 19 terminaram à frente da restante concorrência. As projecções apontam para uma bancada parlamentar que pode voltar a ter só um ou então um máximo de cinco deputados. Vários altos quadros da Frente Nacional ficaram pelo caminho, ao ponto do seu secretário geral, Nicolas Bay, ter reclamado o direito de se “interrogar sobre o nosso programa e a nossa organização”, numa crítica velada ao número dois do partido, Florian Philippot.

