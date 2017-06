Dennis Rodman volta à Coreia do Norte

O ex-jogador da NBA Dennis Rodman anunciou nesta terça-feira, através da sua conta de Twitter, que vai novamente viajar para a Coreia do Norte com o objectivo de "abrir a porta" ao diálogo com o país.

PUB

Rodman espera chegar nesta terça-feira a Pyongyang, segundo disse à imprensa durante a sua passagem pelo aeroporto de Pequim.

Esta será a sua quinta visita ao país, num momento de particular tensão entre Washington e o regime liderado por Kim Jong-un.

PUB

"Espero regressar com uma atitude positiva e espero que a porta possa estar um pouco mais aberta", disse o ex-jogador de basquetebol, numa mensagem de vídeo divulgada na rede social, onde indicou que dará pormenores sobre a sua "missão" mais tarde.



PUB

PUB