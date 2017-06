"Conversações produtivas" para apoio do DUP ao Governo de May

A líder do DUP, Arlene Foster, disse no Twitter que as conversações com a primeira-ministra britânica, Theresa May, estão a correr bem e após pouco mais de duas horas de encontro entre as duas em Downing Street a estação de televisão britânica BBC diz que as principais questões de um acordo já estão fechadas.

“As conversações com o governo estão a correr bem e esperamos chegar com sucesso a uma conclusão em breve”, disse no Twitter a líder do DUP (Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte), Arlene Foster. O DUP deverá apoiar um governo minoritário de May e segundo a BBC “não há questões pendentes” que possam impedir a finalização do acordo.

A primeira-ministra convocou eleições antecipadas com o objectivo de fortalecer a sua posição mas acabou por perder a maioria parlamentar de que dispunha, ficando dependente de um acordo com um partido que partilhe a defesa da saída do Reino Unido da União Europeia, o que é o caso do DUP. O início das conversações com Bruxelas sobre o “Brexit” está marcado para a próxima semana, mas não é certo que o calendário se mantenha.

May encontra-se com Foster depois de, na segunda-feira, se ter reunido com o grupo parlamentar conservador, pedindo desculpas pelos erros que levaram ao mau resultado eleitoral e conseguindo o apoio dos deputados – o que é explicado não só pelo discurso de May prometendo mudanças, mas também pelo facto de o partido não ter uma alternativa à actual primeira-ministra, não querer levar a cabo um processo de disputa numa altura de início de conversações para o "Brexit", e temer ainda as consequências de uma nova eleição.

