Ayatollah Khamenei diz que luta dos EUA contra Daesh "é uma mentira"

O supremo líder do Irão, o Ayatollah Khamenei, culpa os Estados Unidos pela instabilidade no Médio Oriente. Khamenei afirma também que a luta de Washington contra o Daesh é uma mentira. Afirmações feitas por escrito na conta @khamenei.ir, o Twitter do supremo líder iraniano

“Vocês [EUA] e os vossos agentes são a fonte de instabilidade no Médio Oriente…quem criou o Daesh? A América… A posição da América na luta contra o Daesh é uma mentira”, afirma Khamenei num encontro com altos-funcionário iranianos.

O Irão e os Estados Unidos cortaram relações diplomáticas pouco depois da Revolução de 1979, sendo que a inimizade com Washington é um ponto comum entre os adeptos da linha dura traçada por Khamenei no Irão.

As declarações de Khamenei surgem na sequência do atentado em Teerão, que fez pelo menos 17 mortos e mais de 50 feridos. Foram dois ataques distintos, um no Parlamento iraniano e outro no mausoléu do ayatollah Khomeini. É o primeiro atentado reivindicado pelo Daesh no Irão.

O ataque aconteceu depois de a Arábia Saudita e os seus aliados árabes terem isolado o Qatar e terem acusado o emirado de ligação ao terrorismo e a Teerão, numa acção sem precedentes nos últimos anos de tensão entre os dois lados. Se o Qatar ceder à pressão e alterar as suas relações com Teerão, o Irão poderá ficar sem um importante e influente aliado na região.

