Liga francesa abre excepção e Ranieri vai treinar o Nantes

Três anos depois, Claudio Ranieri vai regressar ao futebol francês. O treinador italiano foi o escolhido para suceder a Sérgio Conceição no comando técnico do Nantes, mas foi preciso a Liga francesa abrir uma excepção aos regulamentos, que prevêem um limite de idade de 65 anos para os treinadores no futebol profissional do país. “A comissão jurídica da Liga francesa decidiu autorizar a assinatura de um contrato profissional entre Claudio Ranieri e o Nantes”, podia ler-se num comunicado. Tudo por causa do ponto 4 do artigo 655 do regulamento da Liga francesa: “A idade limite para o exercício da profissão de treinador de futebol fixa-se nos 65 anos. Nenhum contrato de treinador será registado para um técnico que já tenha ultrapassado esta idade.”

Ranieri, que em Outubro completará 66 anos, terá a segunda experiência em França, por onde já passou entre 2012 e 2014. Na primeira de duas épocas ao serviço do Mónaco, o italiano conseguiu a promoção à Ligue 1 — e no ano seguinte foi segundo classificado, com uma equipa que incluía Ricardo Carvalho, João Moutinho, James Rodríguez ou Radamel Falcao. Após uma breve e mal sucedida passagem pela selecção da Grécia, Ranieri assumiu em 2015-16 o comando do Leicester City, que conduziu a um título de campeão de Inglaterra tão histórico quanto improvável. Apesar de a segunda temporada não ter corrido tão bem – o italiano foi despedido em Fevereiro – a FIFA distinguiu Claudio Ranieri com o prémio de melhor treinador do ano 2016, numa corrida em que também estavam o seleccionador português, Fernando Santos, e o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane.

Embora ainda não tenha sido feito o anúncio formal por parte do Nantes, a imprensa francesa diz que Claudio Ranieri assinará um contrato válido por dois anos. O italiano foi o escolhido para suceder a Sérgio Conceição, que assumiu o comando dos “canários” em Dezembro, quando a equipa estava em zona de despromoção, conduzindo-a a uma recuperação notável e a terminar o campeonato em sétimo lugar. O técnico português renovara até 2020, mas alegou problemas familiares para regressar a Portugal e foi recentemente apresentado como novo treinador do FC Porto.

Normalmente a idade não é um entrave para os treinadores: Arsène Wenger, que em Outubro fará 68, renovou recentemente por dois anos com o Arsenal. Também no futebol inglês, mas no segundo escalão, estão em actividade Neil Warnock (69 anos em Dezembro) e Harry Redknapp (70 anos). O italiano Fabio Capello, também com 70 anos, foi recentemente contratado pelos chineses do Jiangsu Suning.

