Diversos jogadores de topo investigados em Espanha

Leo Messi

PUB

A 25 de Maio deste ano o Supremo espanhol condenou o jogador argentino do Barcelona a 21 meses de prisão por defraudar o fisco espanhol em 4,1 milhões de euros nos anos de 2007, 2008 e 2009. Nesse período, Messi não declarou rendimentos relativos aos direitos de imagem no valor de 10,1 milhões de euros.

Neymar Júnior

PUB

O Barcelona acordou, em Dezembro do ano passado, pagar uma multa ao fisco espanhol no valor de 5,5 milhões de euros por fraude fiscal na transferência do brasileiro Neymar para o clube. Porém, em Espanha e no Brasil decorrem ainda investigações contra o futebolista e o seu pai por fuga ao fisco nos dois países.

Fábio Coentrão

Em Maio deste ano ficou a saber-se que a Procuradoria de Madrid acusa Fábio Coentrão de fuga ao fisco entre 2012 e 2014 no valor de 1,29 milhões de euros. Tal como Ronaldo, esta fuga implicará verbas ligadas aos direitos de imagem do jogador.

Radamel Falcao

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O jogador colombiano que actuou no FC Porto e Atlético de Madrid e que actualmente representa o Mónaco é igualmente acusado pelo fisco espanhol. Falcao terá defraudado as finanças entre 2012 e 2013 em valores na ordem dos 5,66 milhões de euros.

Pepe e Ricardo Carvalho

O fisco espanhol anunciou em Dezembro do ano passado ter lançado uma investigação aos jogadores portugueses Pepe (Real Madrid) e Ricardo Carvalho (ex-Real Madrid, actualmente a jogar na China) por alegada fuga aos impostos. Até ao momento não foram revelados resultados.

PUB

PUB