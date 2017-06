A França soube reinventar-se num estádio que celebrou mais que um jogo

Quando os jogadores das selecções de França e Inglaterra se perfilaram em redor do círculo central do Stade de France, nesta terça-feira à noite, decidiram intercalar posições para o minuto de silêncio que se cumpriu. Em causa estava a homenagem às vítimas dos recentes atentados de Manchester e Londres e o gesto simbolizava união por uma causa maior. À imagem da disposição dos futebolistas, o jogo que se seguiu também esteve “entrelaçado” durante algum tempo, mas haveria de terminar com um triunfo gaulês (3-2).

Houve alguns encontros particulares a sobressaírem nesta terça-feira pelo volume do resultado — Austrália 0, Brasil 4; Singapura 0, Argentina 6; Camarões 0, Colômbia 4 —, mas o ambiente, o equilíbrio de forças e a qualidade do espectáculo que decorreu em Saint-Denis sobrepuseram-se a tudo. Dois gigantes do futebol europeu em acção, sem amarras e com incerteza no resultado até final.

Começou melhor a Inglaterra, que aproveitou uma incursão à área adversária para, num lance que passou pelo calcanhar de Sterling e pelo cruzamento de Bertrand, inaugurar o marcador: na pequena área, o predador do Tottenham, Harry Kane, limitou-se a encostar (9’).

A resposta da equipa francesa chegaria de bola parada, com o guarda-redes do Burnley Tom Heaton a parar um primeiro cabeceamento de Giroud, mas a revelar-se impotente perante a recarga de Umtiti (21’). E o cenário repetir-se-ia aos 43’, quando uma jogada individual de Mbappé foi frustrada, numa primeira instância, pela mão direita do guardião. Sidibé tinha seguido o lance de perto e estava no sítio certo para emendar para a baliza.

O 2-1 ao intervalo premiava a maior qualidade da França no último terço, mas o reatamento trouxe a igualdade de volta. Harry Kane, na sequência de um penálti que redundou também na expulsão de Varane, voltou a marcar, deixando o adversário em inferioridade numérica e bem mais pressionado.

Didier Deschamps foi forçado a reorganizar a equipa e acertou na mouche: saiu Giroud, entrou Koscielny, a França voltou a equilibrar-se defensivamente e não perdeu velocidade nas saídas rápidas. Mbappé, espontâneo e veloz, ameaçou por duas vezes (na segunda acertou em cheio na trave) e, aos 78’, serviu Dembélé para um remate cruzado que valeu o 3-2 aos anfitriões.

O todo-o-terreno do Borussia, um dos melhores em campo, haveria de causar mais um calafrio a Inglaterra, mas o resultado estava fechado. E a noite também, com muitos abraços e cumprimentos no final.

