Encontrada pintura de aguarela com 118 anos na Antárctida

Uma pintura de aguarela com 118 anos foi encontrada na Antárctida por investigadores do Antarctic Heritage Trust. A obra, datada de 1899, apresentava elevado estado de conservação, de acordo com os profissionais de restauro.

A Antarctic Heritage Trust trata da conservação dos últimos resquícios das primeiras construções da humanidade, sendo que o único que resta são as cabanas de Cape Adare, onde a pintura foi descoberta durante um projecto de restauração de 1500 artefactos dentro da estrutura.

“Apanhei um susto, saltei e fechei novamente o portfólio”, conta Josefin Bergmark-Jimenez, profissional de restauro de papel, ao International Business Times. “Depois retirei de lá a pintura e não conseguia parar de olhar para aquilo, não acreditava que havia algo assim escondido ali”, acrescentou.

Durante o processo, a equipa da Antarctic Heritage Trust deparou-se com a pintura conservada entre fezes de pinguins e papéis cobertos de mofo. Nela observa-se um pássaro pertencente à família dos certiídeos, em tons de castanho perfeitamente conservados. A especialista explicou que a aguarela foi conservada “de forma ideal”, tendo sido comprimida por uma série de outros papéis num ambiente escuro e frio, factor que impediu o desvanecimento da cor da pintura.

A aguarela terá sido pintada pelo reconhecido explorador Edward Wilson, em 1899. Wilson não ficou tão conhecido como o seu companheiro Robert Falcon Scott, que organizou a expedição ao Pólo Sul que acabou por resultar numa tragédia. Edward Wilson morreu em 1912, juntamente com Scott e outros três membros de viagem, enquanto regressavam da expedição.

Ainda não se sabe, contudo, como é que a pintura da autoria de Edward Wilson chegou até àquela cabana na Antárctida. A teoria dos investigadores recai, no entanto, na possibilidade de Wilson ter pintado a obra enquanto recuperava da tuberculose que contraiu na Europa, depois de ter voltado da sua primeira expedição ao Pólo Sul em 1911.

