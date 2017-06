A nova Xbox é mais pequena, mais poderosa e mais cara

A nova consola da Microsoft é mais poderosa, mais pequena e tem mais memória. Quatro anos depois do lançamento da Xbox One, a Microsoft apresentou a versão melhorada da consola, numa conferência de imprensa antes do começo da feira anual de videojogos E3 (Electronic Entertainment Expo), que decorre esta semana, em Los Angeles.

A consola, que foi primeiro mencionada há um ano sob o nome Project Scorpio, afinal chama-se Xbox One X. Contrariamente à Xbox One S – uma versão 40% mais pequena da Xbox One lançada o ano passado – a X (que deverá chegar às lojas em Novembro) vem com novo hardware.

O grande destaque, face à versão anterior, é a nova resolução 4K a 60 frames por segundo que deve ser quatro vezes melhor que a 1080p HD utilizada actualmente.

Alguns dos novos videojogos da Microsoft Studios (a secção de produção de videojogos da empresa) serão exclusivos para nova consola. O sétimo capítulo do jogo de corrida de carros Forza Motorsport foi um dos títulos mencionados. Porém, todos os videojogos e acessórios criados para Xbox One serão compatíveis com a nova versão.

Além da resolução melhorada, a Xbox One X vem com uma placa gráfica com 12GB de memória RAM (a S tinha com 8GB) que deve permitir que os jogos carreguem mais depressa. Para impedir a consola de sobreaquecer, os engenheiros da Xbox também integraram uma câmara de arrefecimento líquido.

Embora uma Xbox compatível com óculos de realidade virtual tenha sido uma das promessas do Project Scorpio, para já a Microsoft não revelou quaisquer novidades sobre o assunto. Porém, é possível que a empresa anuncie mais detalhes sobre a consola ao longo da E3.

A nova consola tem o lançamento mundial marcado para dia 7 de Novembro, a um preço base de 499 euros.

