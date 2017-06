Clientes da Meo também vão ter acesso à Netflix a partir da box

A Altice, empresa detentora da Meo, anunciou nesta segunda-feira um acordo global com a Netflix. Em comunicado, a empresa francesa explica que a parceria permite que cerca de 50 milhões de clientes em Portugal, França, Israel e República Dominicana passem a ter acesso ao serviço de streaming directamente na box das suas televisões.

Os clientes da Altice em França vão ser os primeiros a ter acesso ao serviço, já a partir desta terça-feira, enquanto que para Portugal ainda não existe data para a entrada em vigor do acordo — que tem a duração "de vários anos". Até ao momento, a Vodafone era o único operador em Portugal que disponibilizava o serviço do Netflix através da box.

“Estamos entusiasmados em lançar a nossa parceria global com a Netflix. A nossa estratégia de experiência centrada nos conteúdos foca-se em expandir o compromisso de fornecer os melhores conteúdos aos nossos clientes, combinando o serviço Netflix com a vida do cliente da Altice, tornando ambos mais atraentes”, diz o presidente executivo da Altice, Michel Combes, citado na mesma nota.

Já Reed Hastings, presidente executivo da Netflix, acrescenta no comunicado que "com esta parceria global e graças a mais de mil horas de novos conteúdos originais da Netflix previstos para 2017, os clientes da Altice poderão ter acesso e desfrutar o melhor entretenimento num só lugar".

O acordo resulta do investimento da empresa francesa em novos conteúdos, incluindo desportivos, através dos estúdios Altice, da aquisição de séries e filmes e de parcerias de distribuição locais e globais, segundo explica o comunicado da empresa.

