Trânsito no túnel do Marão reaberto no sentido Amarante-Porto

O trânsito no túnel do Marão foi reaberto no sentido Amarante-Porto, depois de ter estado encerrado devido a um incêndio com um autocarro, que não causou vítimas, informou a Infraestruturas de Portugal.

Em declarações à agência Lusa nesta segunda-feira, uma fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), que gere a rede rodoviária nacional, adiantou que o trânsito foi reaberto na galeria sul, sentido Amarante-Vila Real.

“A IP prevê a reposição do tráfego na galeria norte, no sentido Vila Real-Porto, durante a manhã”, disse ainda a mesma fonte, acrescentando que “está a ser feita uma avaliação dos danos e dos equipamentos do túnel”.

A circulação automóvel foi cortada no domingo às 20h35 em ambos os sentidos, e desviada para o IP4, devido a um incêndio com um autocarro com 20 passageiros, que ardeu dentro do túnel sem causar vítimas.

Fonte do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro disse à Lusa que “quatro jovens pediram assistência por inalação de fumo”, mas foram situações “muito ligeiras”.

A Rodonorte, empresa proprietária do autocarro, anunciou no domingo que vai abrir um inquérito para apurar as causas do incêndio, ocorrido no sentido Amarante-Vila Real.

O Túnel do Marão, que liga Amarante, no distrito do Porto, a Vila Real, abriu em maio do ano passado e tem duas galerias gémeas, cada uma com duas faixas de rodagem e com um comprimento de 5.665 metros.

O incêndio com o autocarro de passageiros foi o primeiro acidente do género, em dimensão, ocorrido num túnel em Portugal.

