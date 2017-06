Homem morre num encontro motard em Tomar

Um homem de 39 anos faleceu após ter sido agredido com um soco e ter caído desamparado no chão. O incidente ocorreu neste sábado, no 7.º Encontro do Grupo Motard Templários, em Tomar.

Armando Farinha, membro da direcção do Templários Grupo Motard, a entidade que organizou o evento, argumentou que a morte não resultou de uma rixa. O responsável explicou que a vítima estava “embriagada” e “começou a mandar cerveja para cima das pessoas”. A certo ponto, foi confrontada por um outro homem que, após uma troca de palavras, “lhe deu um soco”.

A vítima "caiu, não se levantou e, imediatamente, foi socorrido por elementos motard, que são bombeiros e lhe prestaram assistência. Ligou-se logo para o INEM e pouco depois veio a Ambulância de Suporte Imediato de Vida do Hospital de Tomar. E transportaram o indivíduo para o hospital”, explicou Armando Farinha. O membro do grupo motard garantiu que os dois indivíduos “não se conheciam”.

Fonte da Polícia Judiciária confirma que a vítima foi atingida por um murro e caiu desemparada. Só resultados da autópsia poderão revelar a causa da morte. com Pedro Sales Dias

