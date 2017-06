Duas pessoas baleadas durante festejos do Dia de Portugal nos EUA

Duas pessoas foram atingidas na madrugada de domingo no final das celebrações do Dia de Portugal em Newark, no Estado de Nova Jérsia, nos Estados Unidos.

As vítimas, um jovem luso-americano de 21 anos e uma mulher de 19 anos, estão estáveis no hospital e não correm risco de vida.

A polícia está a investigar o incidente, que aconteceu na Ferry Street, conhecida como Avenida de Portugal, e tentar perceber se as vítimas eram o alvo ou se foram apanhadas em fogo cruzado. Nenhuma detenção foi feita.

"Foi um acidente isolado, que parece ter resultado de uma disputa entre dois indivíduos armados sem respeito pela vida humana. Os nossos detectives estão a trabalhar para identificar os suspeitos e fazer justiça", disse o director de Segurança Pública de Newark, Anthony F. Ambrose, em comunicado.

"O incidente aconteceu fora do recinto da nossa festa, depois do final do programa, os vendedores já estavam a arrumar o material para ir embora. Não teve relação com a nossa festa", explicou à Lusa um dos organizadores das celebrações do Dia de Portugal, Jorge Marques.

O responsável diz que a parada de domingo, o ponto alto das celebrações, decorreu como estava planeado e sem incidentes.

"Notámos um aumento da presença de polícias, mas tudo decorreu como normal, tanto a parada como as festas que se seguiram, e pudemos encerrar à nossa celebração", disse o organizador.

