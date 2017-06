Costa afirma que decisão para a administração da TAP “está tomada”

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta segunda-feira que "está tomada" a decisão do Governo para a nomeação dos representantes do Estado no Conselho de Administração da TAP e que, pela sua parte, "não há polémica nenhuma".

Palavras breves de António Costa após ter participado numa conferência da Universidade Argentina da Empresa (UADE), em Buenos Aires, durante o primeiro de dois dias de visita oficial à Argentina.

No final da conferência, os jornalistas questionaram o primeiro-ministro sobre o facto de não apenas o PSD e o CDS-PP, mas também agora o PCP e o Bloco de Esquerda, contestarem os nomes indicados pelo Governo para a administração da TAP, sobretudo a escolha do antigo secretário de Estado socialista e advogado Diogo Lacerda Machado.

"Já disse no domingo que as polémicas de Lisboa são em Lisboa. Cá por mim não há polémica nenhuma, a decisão está tomada", declarou António Costa, sem fazer mais comentários sobre esse tema.

António Costa recusou-se também a fazer comentários sobre a primeira volta das eleições legislativas francesas, em que os socialistas baixaram substancialmente. "Não vou comentar eleições que estão a meio. Não vou estar aqui na Argentina a comentar eleições em França", justificou.

