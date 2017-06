Líder da oposição russa detido em casa antes de protesto contra Putin

O líder da oposição da Rússia, Alexei Navalni, foi detido esta segunda-feira em casa, em Moscovo, quando se preparava para participar numa das manifestações anti-Kremlin convocadas para esta segunda-feira um pouco por todo o país, informou a sua mulher através do Twitter.

“O Alexei foi detido na entrada do nosso bloco de apartamentos”, disse Yuliya Navalni naquela rede social, acrescentando que os planos para os protestos “não serão alterados”.

Além desta detenção, segundo cita a Reuters, um porta-voz de Navalni diz que a internet e a electricidade foram cortadas nos escritórios do activista político.

Navalni tinha marcado uma série de manifestações contra a corrupção um pouco por toda a Rússia. Até ao momento, já se registaram detenções de alguns manifestantes à saída de uma estação de metro em Moscovo. Pelo menos dez pessoas foram também detidas na cidade de Vladivostok, no extremo oriental russo.

O opositor de Putin tinha marcado as acções de protestos para esta segunda-feira, dia que se celebra um feriado nacional. No entanto, o local dos protestos na capital foram alterados para uma zona próxima do Kremlin. As autoridades russas não aceitaram a alteração e prometeram agir contra a organização da marcha.

