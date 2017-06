Retomadas as buscas para encontrar jovens desaparecidos em praia de Espinho

PUB

As buscas para encontrar os dois jovens desaparecidos no domingo no mar junto a Espinho foram retomadas às 8h desta segunda-feira, disse à agência Lusa uma fonte do centro coordenador de Busca e Salvamento Marítimo.

A mesma fonte adiantou que nas buscas estão envolvidos os Bombeiros de Espinho, a Polícia Marítima, o Instituto de Socorros a Náufragos e a Força Aérea.

O Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro informou no domingo que o alerta foi dado às 15h45, por um popular.

Os dois jovens desapareceram no mar quando supostamente foram levados por uma onda, segundo a mesma fonte.

