Cerca de 2.300 quilos de lixo retirados das praias de Santiago do Cacém

O areal entre a Lagoa de Santo André e a praia da Fonte do Cortiço, em Santiago do Cacém, ficou mais limpo, depois de, no fim-de-semana, terem sido retirados cerca de 2.300 quilos de lixo.

Pais e filhos, escuteiros, surfistas e bombeiros estiveram entre os 230 voluntários que percorreram os cerca de 15 quilómetros de areal entre a Lagoa de Santo André e a praia da Fonte do Cortiço, na costa do concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, para meter mãos à obra e deixar as praias mais limpas.

Embora sem informação concreta, por ainda estar a aguardar os dados da pesagem, Paulo Fragoso, presidente da Associação Litoral Aventura (ALA), disse hoje à agência Lusa estimar que a quantidade de lixo retirada das praias seja semelhante à do ano passado, "cerca de 2.300 quilos".

"Muito plástico e madeira, garrafões, garrafas, redes, cordas, lâmpadas, sapatos, paletes e algum metal, como portas e janelas" foram retirados da praia, algo que, após 12 acções de limpeza, já não surpreende Paulo Fragoso, que diz ter até encontrado em anos anteriores, entre o lixo variado, um fogão.

Os objectos de maior dimensão e os sacos cheios de lixo foram retirados do areal com a ajuda de viaturas disponibilizadas pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém e pela Junta de Freguesia de Santo André.

A iniciativa pretendeu deixar a praia mais limpa, mas também "sensibilizar as pessoas para que levem consigo tudo o que trazem para a praia", destacou o mesmo responsável da organização, frisando o carácter "educativo" do evento.

