Fesap alerta que menos de 15 mil precários do Estado pediram avaliação

A três semanas do final do prazo, apenas 14.800 trabalhadores enviaram o requerimento para acederem ao programa de regularização extraordinária de precários (Prevpap). O número foi avançado, nesta segunda-feira, pelo coordenador da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão, no final de uma reunião com os secretários de Estado da Administração Pública, Carolina Ferra, e do Emprego, Miguel Cabrita, para discutir a próxima fase do Prevpap.

Os dados, acrescentou José Abraão, dizem respeito a requerimentos enviados através da plataforma criada para o efeito e não contabiliza ainda os pedidos que seguiram pelo correio ou entregues em mão. Questionado pelo PÚBLICO, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social não confirmou os números.

“Expressámos a nossa preocupação com o baixo número de requerimentos que entraram”, adiantou o dirigente sindical, acrescentando que "está muito aquém dos 116 mil vínculos temporários" identificados no relatório da precariedade no Estado conduzido pelo Governo. O receio deste sindicalista é que o número final de pedidos de integração fique aquém das expectativas.

“Se tivermos 40 a 50 mil requerimentos, não chegaremos a metade do número inicial”, alerta o dirigente da Fesap.

O diagnóstico do Governo contabiliza um conjunto de trabalhadores que têm vínculos temporários, mas que estão fora do Prevpap. É o caso dos professores, que estão abrangidos por um concurso de vinculação próprio; dos militares, que ficam fora do programa; e dos trabalhadores da Administração Local, que terão um processo autónomo.

Entre 11 de Maio e 30 de Junho, os trabalhadores a exercer funções no Estado e que consideram estar numa situação precária podem enviar um requerimento às comissões de avaliação criadas em cada ministério para que elas confirmem se exercem funções permanentes e se o seu vínculo é adequado. Passado esse prazo, há ainda um período (o mês de Julho) para os dirigentes dos organismos e das empresas públicas indicarem os trabalhadores que não apresentaram requerimento e deviam ser analisados para, eventualmente, serem integrados nos quadros.

Na próxima reunião, agendada para 19 de Junho, a Fesap tem a expectativa de conhecer já as linhas gerais do diploma que permitirá a regularização dos casos que passarem no crivo das comissões. De acordo com o dirigente sindical, o Governo terá transmitido que haverá “um mix de soluções” mas a regra será um “concurso simplificado”, num processo semelhante ao de 1996/1997, que permitiu integrar cerca de 40 mil precários.

Os secretários de Estado recebem ainda, durante esta tarde, o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e a Frente Comum em reuniões separadas.

