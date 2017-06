Sá Pinto quer levar Standard de Liège ao play-off da Liga belga

O treinador Ricardo Sá Pinto fixou como objectivo fazer regressar o Standard de Liège ao play-off do campeonato belga de futebol, destinado às seis melhores equipas.

"Penso sempre jogo a jogo, sem muitos objectivos. Quero ganhar tudo. O próximo jogo é sempre o mais importante. Há dois anos fomos sétimos e depois nonos. O grande objectivo é voltar ao play-off. Devolver o Standard àquilo que já foi a nível interno e depois veremos. E penso que o vamos conseguir", disse.

Em entrevista ao canal de televisão do clube, o novo treinador passou um discurso de exigência, prometendo ser muito rigoroso com o seu trabalho e a resposta dos seus atletas. "Serei o primeiro a dar tudo. Vou exigir primeiro a mim para depois fazer o mesmo com os jogadores. Quero um grande compromisso de trabalho e união da equipa. E mentalidade ganhadora. Devemos ganhar sempre. Até nos treinos entre nós", vincou.

Sá Pinto jogou uma época no Standard de Liège, em 2006-07, no qual encontrou Sérgio Conceição e acabou por terminar a carreira, devido a problemas físicos que o impediram de realizar o sonho de terminar no Sporting, clube que representou durante nove anos, em duas alturas distintas.

O treinador português orientava o Atromitos da Grécia, mas o clube belga conseguiu resgatá-lo para o seu projeto.

