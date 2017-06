Coreia do Sul sugere organização conjunta do Campeonato do Mundo com o Norte

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, propõe uma candidatura conjunta de vários países à organização do Mundial de Futebol de 2030, num lote de nações onde sugere incluir a Coreia do Norte.

“Se os países vizinhos no nordeste asiático, incluindo a Coreia do Norte e do Sul, pudessem acolher conjuntamente o Mundial, ajudaria a criar paz nas Coreias, assim como no nordeste da Ásia. Gostaria que o presidente [da FIFA, Gianni] Infantino ponderasse esta proposta”, disse Park Su-hyun, porta-voz do presidente sul-coreano citado pelo Guardian.

A sugestão foi apresentada durante uma reunião entre Moon Jae-in e o presidente da FIFA, que se encontrava na Coreia do Sul por ocasião do Campeonato do Mundo de sub-20, onde a Inglaterra se sagrou pela primeira vez campeã, ao derrotar a Venezuela na final por 1-0.

Infantino informou o chefe de estado sul-coreano de que, na sua visita à China esta semana, informaria o Presidente chinês, Xi Jinping, da ideia de uma candidatura conjunta para 2030, uma vez que Pequim já tinha demonstrado interesse em realizar o Mundial desse ano.

O novo Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que foi eleito a 10 de Maio, tem mantido uma postura de abertura em relação à Coreia do Norte. Tanto durante a campanha, e já depois de ter sido eleito, Moon defendeu o diálogo com Pyongyang para reduzir a tensão militar e promover a paz na região.

No entanto, e desde que tomou posse, os vizinhos do Norte, que continuam a desenvolver o seu programa de armas nucleares, já realizaram diversos testes de míssil, mesmo depois de o Conselho de Segurança da ONU ter imposto novas sanções contra Pyongyang.

