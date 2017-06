O dinamarquês Lars Walther é o novo treinador de andebol do FC Porto, anunciaram nesta segunda-feira os "dragões", depois de o técnico, que jogou em Portugal, ter abandonado os suíços do Kadetten Schaffhausen.

Walther, de 51 anos, jogou em Portugal em 1987-88, no Sporting, e em 1995-96, no Marítimo, regressando agora ao país para orientar os "azuis e brancos".

O dinamarquês foi campeão suíço em 2016, com o Kadetten, um ano depois de vencer o campeonato romeno com o Baia Mare, tendo ainda sido campeão nacional na Polónia em 2011, com o Wisla Plock.

O antigo lateral direito sucede a Ricardo Costa, que tinha substituído em 2015 o sérvio Ljubomir Obradovic.

O FC Porto terminou em segundo lugar do campeonato nacional, que não vence desde 2014/15, quando conquistou o sétimo título consecutivo.

