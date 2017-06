Irão já garantiu lugar no Mundial 2018

O Irão é a terceira equipa a qualificar-se para a fase final do Mundial 2018, que vai realizar-se na Rússia. Depois dos anfitriões e do Brasil, a selecção orientada por Carlos Queiroz assegurou nesta segunda-feira um lugar na competição, ao bater o Uzbequistão por 2-0.

Para os iranianos esta será a segunda presença consecutiva em Mundiais, após ter estado no Brasil em 2014, já sob orientação de Carlos Queiroz.

A jogar em casa, perante o Uzbequistão, a selecção iraniana adiantou-se no marcador aos 23’, com um golo de Sardar Azmoun. Já nos instantes finais da partida, o golo de Mehdi Taremi acabou com as dúvidas.

O Irão é líder destacado do Grupo A na terceira fase de apuramento asiático para o Campeonato do Mundo, com seis triunfos e dois empates. A equipa de Carlos Queiroz marcou oito golos e não sofreu nenhum.

Para Carlos Queiroz este é o quarto apuramento da carreira para o Mundial, depois dos obtidos com África do Sul (2002), Portugal (2010) e Irão (2014).

