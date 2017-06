Fernando Santos encara Taça das Confederações com "confiança plena"

O seleccionador português de futebol, Fernando Santos, reiterou nesta segunda-feira a sua "grande confiança" nos jogadores de Portugal para tentar juntar a Taça das Confederações ao Campeonato da Europa conquistado em 2016, em França. Numa conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico campeão europeu salientou que esta noite começa a preparação "a 100%" para a estreia nesta prova e lembrou que, apesar de ser "um homem crente", "sonhar não chega" para vencer a competição que arranca no dia 17, na Rússia.

"Fé tenho sempre, mas fé e futebol não jogam uma com a outra, não casam. Tenho é uma confiança plena na equipa. Logo quando chegámos, disse sempre que Portugal ia entrar em cada jogo para vencer e é isso que vamos fazer: com determinação, humildade e confiança em nós próprios", afirmou.

O treinador salientou o carácter diferente da Taça das Confederações, lembrando que esta "é uma competição muito rápida" e que vai exigir muito dos jogadores, depois de uma época desgastante. "A partir de hoje à noite vamos reagrupar, com muita atenção ao que temos de fazer e aos nossos adversários. Vamos ter de aproveitar esta semana para treinar, porque depois na Rússia é sempre jogar e recuperar. Temos de estar preparados para este grau de dificuldade", frisou.

O título de campeão europeu alcançado em 2016 terá mudado a forma como as outras equipas encaram a selecção nacional, mas Fernando Santos rejeitou que Portugal parta para a Rússia com mais pressão do que os outros participantes. "Portugal nunca jogou a Taça das Confederações. Aí estaria pressionado, mas vamos participar pela primeira vez. Portugal é o campeão da confederação da Europa. É tão responsável como as outras selecções", sublinhou.

A transferência de André Silva do FC Porto para o AC Milan foi, naturalmente, tema de conversa na antevisão realizada pelo seleccionador, mas este evitou alongar-se em comentários: "São assuntos do jogador, fazem parte da sua vida. Estamos satisfeitos por todos os jogadores. A partir de hoje, o André está 100% focado na seleção".

Fernando Santos garantiu ainda que Pepe e Cédric estão em condições físicas de disputar a Taça das Confederações, embora os dois defesas apresentem ainda alguns problemas físicos.

