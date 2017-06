FC Porto confirma: André Silva no Milan por 38 milhões

André Silva vai ser jogador do Milan na próxima temporada. O FC Porto acabou de confirmar o acordo com o emblema italiano, que paga 38 milhões de euros. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os “dragões” acrescentam que o negócio poderá atingir os 40 milhões, em função de determinados objectivos.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o AC Milan para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol André Silva pelo valor de 38.000.000 € (trinta e oito milhões de euros). Mais se informa que este acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá atingir os 40.000.000 € (quarenta milhões de euros)”, pode ler-se.

Os valores envolvidos fazem de André Silva o quarto jogador mais caro da história do FC Porto, depois do Hulk (transferido por 60 milhões para o Zenit), de James Rodríguez (por quem o Mónaco pagou 45 milhões) e Radamel Falcao (que se mudou para o Atlético de Madrid por 40 milhões). André Silva torna-se igualmente o sexto futebolista português mais caro da história.

O emblema “rossonero” também já formalizou a contratação de André Silva, num vídeo publicado na rede social Facebook. “Estou muito contente por ter vindo para este clube. Vou dar o meu máximo pela história que este clube tem. De mim só podem esperar o máximo e vou lutar com tudo para conseguir os objectivos deste clube”, afirmou o jovem avançado português.

André Silva cumpriu no final da manhã desta segunda-feira os habituais exames médicos nas instalações do Milan, antes de viajar de regresso a Portugal para juntar-se à selecção nacional, que prepara a participação na Taça das Confederações.

