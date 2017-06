Convento do Carmo, em Moura, junta-se à lista de imóveis a reabilitar pelo programa Revive

O Convento do Carmo, em Moura vai integrar o programa Revive, que prevê concessionar monumentos públicos a privados para serem recuperados, rentabilizados e devolvidos à fruição pública. O número de imóveis a reabilitar no âmbito deste programa sobe agora para 33: à lista de 30 que foi divulgada no final de Dezembro já se tinham juntado entretanto o Forte de Santa Catarina, em Portimão, e o Hotel Turismo da Guarda.

PUB

Num comunicado enviado esta segunda-feira à agência Lusa, a Câmara de Moura, no distrito de Beja, explica que "tem, ao longo dos anos, desenvolvido esforços para encontrar uma solução" para o convento e que a sua inclusão no projecto é um passo "essencial" para a recuperação e a reutilização do monumento.

Segundo a autarquia, a integração no Revive do Convento do Carmo – o primeiro da Ordem dos Carmelitas a ser fundado na Península Ibérica, em 1251, para receber os capelães da Ordem dos Militares de São João de Jerusalém regressados da Terra Santa – resultou de diligências feitas pelo município junto da Secretaria de Estado do Turismo. É o único imóvel do distrito de Beja no programa lançado pelos Ministérios da Economia, da Cultura e das Finanças.

PUB

A Câmara de Moura indica que o protocolo relativo à integração do convento no Revive vai ser assinado "em breve" entre as entidades envolvidas no processo: o município, a Direcção-Geral do Património Cultural, a Direcção-Geral do Tesouro e Finanças e o Turismo de Portugal.

Além do complexo conventual, o Convento do Carmo, situado na avenida do Carmo, no centro histórico de Moura, inclui uma igreja e um claustro, classificados como imóvel de interesse público desde 1944. Actualmente, informa o texto disponibilizado no site do programa, "pouco resta" dos primitivos edifícios em estilo gótico, porque o convento "sofreu profundas transformações ao longo do século XVI, havendo vários "elementos decorativos manuelinos e renascentistas que coexistem com os poucos vestígios góticos".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Toda a área do convento, à excepção da igreja, vai ser afecta à concessão a privados no âmbito do projecto.

O Revive visa promover a requalificação e o posterior aproveitamento turístico de imóveis do Estado com valor arquitectónico, patrimonial, histórico e cultural que "não estão a ser devidamente usufruídos pela comunidade" e que, em alguns casos, estão "em adiantado estado de degradação". Para tal, através de investimentos privados escolhidos por concurso público, prevê a recuperação dos imóveis para os tornar aptos para actividades económicas, nomeadamente nas áreas de hotelaria, restauração e cultura, ou outras formas de animação e comércio.

O Convento de São Paulo, em Elvas, foi o primeiro e até agora único imóvel do programa a ser concessionado: em Outubro, o grupo Vila Galé ganhou a exploração do edifício, onde irá nascer um hotel de 64 quartos com piscina exterior, spa e salão de eventos. A abertura está prevista para 2018.

PUB

PUB