Para Marcelo, o Dia de Portugal durou 28 horas e acabou no Brasil

O fuso horário ajudou e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, conseguiu discursar para uma sala lotada no Teatro Nacional de São Paulo, uma das mais importantes e emblemáticas salas de espectáculo paulistas, ainda durante o dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Eram 21h em São Paulo (uma da manhã de domingo em Lisboa) e o 10 de Junho durou umas inusitadas 28 horas para a vasta comitiva que acompanhou o Presidente e o primeiro-ministro até ao Brasil.

Estava desfeita a convenção do tempo, mas Marcelo Rebelo de Sousa ainda haveria de desfazer a convenção do espaço. É que Portugal não é um país pequeno, como os mapas administrativos podem dar a entender. O Presidente da República quis antes falar do “imenso território espiritual” que não só alarga as fronteiras até cada um dos locais onde habita um português – como abraça todo um sentimento de optimismo, de celebração, de excelência. “Venho aqui deixar-vos um abraço de gratidão, porque Portugal é o que é hoje graças ao vosso contributo. Tenho muito orgulho de ser Presidente da República de um país que tem cidadãos como vós”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado não escondeu a ligação emotiva que tem com o Brasil, ao escolher dar o exemplo da sua própria família, para demonstrar que as sucessivas gerações de emigrantes, que acreditaram no passado, que acreditam no presente, sabem que “o Brasil é uma potência com futuro”. “Sempre acreditei nisso, ainda não era Presidente da República”, garantiu.

“Vou falar-vos de um compatriota, um minhoto que, no final do século XIX, saiu de Portugal para o Brasil em busca de oportunidades”. Depois do “discurso oficial do Governo português”, e no qual António Costa deu nota das muitas iniciativas com que pretende estreitar as relações entre Portugal e Brasil, Marcelo disse que falava “em nome do coração de todos os portugueses”. “É o meu coração e o coração de Portugal que quer abraçar o Brasil”, afirmou, lembrando as pessoas que "fizeram do Brasil mais do que uma segunda pátria, mas antes uma fusão com a sua pátria primeira”.

E o contador de histórias Marcelo começou então a falar do caso do compatriota que emigrou desde o Minho até ao Brasil para se afastar da crise económica que então se vivia. Marcelo terminou a história, atravessando gerações, para explicar que a interligação entre os dois países é tanta que, hoje em dia, os trinetos desse minhoto que emigrou para o Brasil em finais do século XIX, vivem em São Paulo. “Sei que há inúmeros exemplos destes em Portugal, mas se vos falo deste caso é porque o conheço bem, e estou aqui a falar da minha família”, avisou.

Os trinetos que evocava eram, afinal, os seus próprios netos. E foram eles os únicos que o levaram a suspender, ainda que por instantes, as intermináveis abordagens para selfies, beijinhos e abraços aos membros da comunidade portuguesa – para poder trocar, ainda que por um curto momento, um abraço em privado com os netos.

Ficava explicada, também, a familiaridade com o Presidente da República se movimentava entre os presentes, e até porque tinha chamado Almeidinha a um dos comendadores presentes – “Era assim que o tratávamos em casa”, disse ainda a partir do palco.

O Comendador Almeida e Silva conheceu Marcelo Rebelo de Sousa quando o pai deste, Baltazar Rebelo de Sousa, chegou a São Paulo, depois do 25 de Abril de 1974 para ser admimnistrador de empresas. “Foi administrador da empresa de pneus em que em trabalhava, a PneuAc”, contou ao PÚBLICO o actual presidente da Conselho das Comunidades Luso-brasileiras, que inclui 42 associações dos mais diversos sectores. “É curioso porque foi assim que o conheci a ele e ao pai, e hoje tenho o filho dele, Nuno Rebelo de Sousa, como meu vice-presidente no conselho das comunidades”, completou.

De acordo com o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, são mais de 650 mil portugueses a viverem no Brasil, dos quais mais de 200 mil vivem em São Paulo. “É uma comunidade perfeitamente integrada e que actua em todos os segmentos da economia paulistana”, explica Almeida e Silva, referindo-se aos serviços e às profissões liberais (médicos, advogados), mas também a construção civil, e a indústria metalúrgica.

Estavam muitos desses empresários nas cerimónias de comemoração do Dia de Portugal: aqueles que estão há décadas no Brasil e ali construíram um império, como Fernando Pargana, que fundou e administra uma das maiores empresas de comércio externo do Brasil, a Cisa Trading – e que há dois anos investiu também em Portugal e pagou quase 800 milhões de euros para adquirir 30% de uma participada da Brisa, a BCR; ou aqueles que chegaram há menos de um ano, mas estão muito optimistas com os oportunidades, como Paulo Bernardo, que fundou uma bem-sucedida empresa de tecnologias no Algarve, e agora está a experimentar comercializar no Brasil essas soluções de wifi, sinalética digital, gestão de rent-a-a-car, ou domótica.

Todos eles assistiram com muito entusiasmo ao concerto da fadista Gisela João, que se empenhou em mostrar aos que conhecem menos bem Portugal e os portugueses (a sala estava cheia de luso-descendentes), que Portugal é um país divertido (O Senhor extraterrestre, fado de Amália, arrancou gargalhadas à sala) e que os grandes poetas brasileiros também compuseram fado (a interpretação de As Rosas não falam, de Cartola, foi particularmente comovente). Gisela João encheu a sala e conquistou a plateia, fechando uma cerimónia que teve como mestre o português Ricardo Pereira (que continua radicado no Brasil com o seu trabalho de actor).

Marcelo “não comenta vida dos outros Presidentes”

Em 2016, o então Presidente francês juntou-se à comunidade portuguesa em Paris, palco do Dia de Portugal nesse ano. Neste ano, foi notada a ausência do Presidente Michel Temer, mas Marcelo tentou desvalorizá-la, dizendo que a delegação portuguesa tinha sido muito bem recebida pelo Perfeito de São Paulo, João Dória – um político do PSDB cuja reputação tem estado em alta.

Rebelo de Sousa diz que recebeu um pedido do Presidente da República Federativa do Brasil, para se encontrar com os Presidente e primeiro-ministro de Portugal, na segunda-feira de manhã, em São Paulo. Porém, depois enviou outra missiva, com um pedido de desculpa, cancelando essa disponibilidade.

“Sim, há uma diferença enorme. Mas nós não comentamos a política interna dos outros países, nem os calendários e os programas de vida dos outros presidentes. Já sabíamos desse cancelamento há algum tempo, e foi com muita pena nossa”, admitiu Marcelo, para logo a seguir dizer que os portugueses estavam “mal habituados”. “Os portugueses estão habituados a ter um Presidente e um primeiro-ministro que, por via da situação estável e tranquila do país, têm uma disponibilidade constante, o que não é nada habitual noutros Estados.”

